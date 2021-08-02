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XXXII летние Олимпийские игры

Датчанин Аксельсен стал олимпийским чемпионом в соревнованиях по бадминтону

Серебро досталось китайскому бадминтонисту, бронза - спортсмену из Индонезии

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Датский бадминтонист Виктор Аксельсен обыграл китайца Чэнь Луна, завоевав золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:15, 21:12) в пользу датского спортсмена. Обладателем бронзовой награды стал индонезиец Энтони Гинтинг.

В личном турнире бадминтонистов от российской команды выступал Сергей Сирант, который не сумел выйти в плей-офф по итогам группового турнира.

На первой строчке медального зачета идет команда Китая (29 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых наград), на второй - спортсмены из США (21-24-16), на третьей - команда Японии (17-6-10).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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