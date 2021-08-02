Российские синхронистки не держат зла на диджея, перепутавшего их музыку на Олимпиаде

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко не держат зла на диджея, который во время предварительных соревнований на Олимпийских играх в Токио включил неправильную музыку. Об этом спортсменки рассказали журналистам после выступления.

В начале произвольной программы россиянок под названием "Пауки" диджей допустил ошибку, поставив другую музыку.

"Да вообще огонь, - поделилась Ромашина эмоциями от такого начала Олимпиады. - Диджей нам сказал, что это его ошибка, что это он не поставил нужный трек. Самое смешное, что в Афинах, когда была проблема с музыкой, был тот же диджей. Значит, все идет по плану, так и должно быть. Пусть это будет самой большой неприятностью для нас".

"Мы его хорошо знаем, хорошо с ним общаемся, не собираемся никого винить и обвинять, ошибиться может каждый", - добавила она.

Спортсменки отметили, что сначала они были готовы выступать даже под ошибочную музыку. "По правилам нам нельзя шевелиться, потому мы не двигались, даже несмотря на то, что судьи нам несколько раз свистнули. И только после того, как судья начала выкрикивать нам наши имена, мы поняли, что можно вставать и возвращаться на исходную позицию", - сказала Ромашина.

Колесниченко отметила, что инцидент дал дуэту дополнительный эмоциональный заряд. "Уже посмеялись. В тот момент, конечно, было не смешно, но мы не дрогнули. У нас смешанные чувства, потому что эта ситуация нас подстегнула, придала больше адреналина и драйва, это дало нам больше сил и энергии. Потому что какого-то моментика не хватало, хорошо, что он появился", - рассказала она.