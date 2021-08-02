Немка Роттер-Фоккен стала победительницей Олимпиады в борьбе в весе до 76 кг

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Немка Алине Роттер-Фоккен завоевала золотую медаль Олимпийских игр в женской борьбе в весовой категории до 76 кг.

В финале она победила Аделайн Грей из США. Обладательницами бронзовых наград стали китаянка Чжоу Цянь и турчанка Адар Ясемин. Россиянка Наталья Воробьева не смогла выйти в полуфинал и заняла седьмое место.

Германская команда располагается на восьмой строчке в медальном зачете, завоевав шесть золотых, пять серебряных и 11 бронзовых наград. Лидирует команда Китая (29-16-15), второе место занимают американцы (21-25-17), третьими идут японцы (17-6-10). Российская команда занимает пятую строчку (12-21-17).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.