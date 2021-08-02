Немка Юлия Краевски выиграла золото Олимпиады по конкуру

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Немка Юлия Краевски завоевала золотую медаль по конкуру на Олимпийских играх в Токио.

Второе место занял британец Том Макивен, третье - австралиец Эндрю Хой. Россияне Михаил Настенко и Андрей Митин не сумели выйти в финал.

Краевски 32 года, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях.