Немка Юлия Краевски выиграла золото Олимпиады по конкуру

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Немка Юлия Краевски завоевала золотую медаль по конкуру на Олимпийских играх в Токио.
Второе место занял британец Том Макивен, третье - австралиец Эндрю Хой. Россияне Михаил Настенко и Андрей Митин не сумели выйти в финал.
Краевски 32 года, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|29
|17
|16
|62
|2
|США
|21
|25
|17
|63
|3
|Япония
|17
|6
|10
|33
|4
|Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
|Россия
|12
|21
|17
|50
|6
|Великобритания
|11
|12
|12
|35
|7
|Франция
|6
|10
|7
|23
|8
|Германия
|6
|5
|11
|22
|9
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|10
|Нидерланды
|5
|7
|6
|18
|11
|Италия
|4
|9
|15
|28
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Куба
|2
|3
|2
|7
|20
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|21
|Дания
|2
|1
|2
|5
|22
|Словения
|2
|1
|1
|4
|23
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|24
|Греция
|2
|0
|1
|3
|25
|Косово
|2
|0
|0
|2
|25
|Катар
|2
|0
|0
|2
|27
|Грузия
|1
|4
|1
|6
|27
|Испания
|1
|3
|3
|7
|28
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|28
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|28
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|31
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|31
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|31
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|34
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|34
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|36
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|36
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|39
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|39
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|41
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|41
|Польша
|1
|1
|0
|2
|41
|Эфиопия
|1
|1
|0
|2
|44
|Турция
|1
|0
|3
|4
|44
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|44
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|47
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|47
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|49
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|49
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|51
|Иран
|1
|0
|0
|1
|51
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|51
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|51
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|51
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|51
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|51
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|58
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|60
|Украина
|0
|1
|5
|6
|61
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|62
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|62
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|62
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|62
|Индия
|0
|1
|1
|2
|66
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|66
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|66
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|66
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|70
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|70
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|72
|Египет
|0
|0
|2
|2
|72
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|74
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|74
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|74
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|74
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|74
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|74
|Армения
|0
|0
|1
|1
|74
|Кения
|0
|0
|1
|1