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XXXII летние Олимпийские игры

Немка Юлия Краевски выиграла золото Олимпиады по конкуру

Второе место занял британец Том Макивен, третье - австралиец Эндрю Хой

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Немка Юлия Краевски завоевала золотую медаль по конкуру на Олимпийских играх в Токио.

Второе место занял британец Том Макивен, третье - австралиец Эндрю Хой. Россияне Михаил Настенко и Андрей Митин не сумели выйти в финал.

Краевски 32 года, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай29171662
2США21251763
3Япония1761033
4Австралия1441533
5Россия12211750
6Великобритания11121235
7Франция610723
8Германия651122
9Южная Корея64919
10Нидерланды57618
11Италия491528
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Куба2327
20Венгрия2226
21Дания2125
22Словения2114
23Эквадор2103
24Греция2013
25Косово2002
25Катар2002
27Грузия1416
27Испания1337
28Румыния1304
28Швеция1304
28Венесуэла1304
31ЮАР1203
31Гонконг1203
31Словакия1203
34Австрия1135
34Сербия1135
36Индонезия1135
36Ямайка1124
39Норвегия1113
39Бельгия1113
41Тунис1102
41Польша1102
41Эфиопия1102
44Турция1034
44Ирландия1023
44Израиль1023
47Эстония1012
47Узбекистан1012
49Фиджи1012
49Белоруссия1012
51Иран1001
51Таиланд1001
51Филиппины1001
51Бермудские острова1001
51Латвия1001
51Пуэрто-Рико1001
51Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
62Уганда0112
62Сан-Марино0112
62Португалия0112
62Индия0112
66Болгария0101
66Туркмения0101
66Иордания0101
66Северная Македония0101
70Казахстан0033
70Мексика0033
72Египет0022
72Азербайджан0022
74Аргентина0011
74Кувейт0011
74Кот-д'Ивуар0011
74Финляндия0011
74Малайзия0011
74Армения0011
74Кения0011

 

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