Россиянка Сидорова вышла в финал в прыжках с шестом на Олимпиаде

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова вышла в финал олимпийского турнира в прыжках с шестом.

Россиянка преодолела планку на высоте 4,55 м, этого результата хватило для квалификации в финал. По ходу соревнований пошел ливень, из-за которого прыжки приостановили на час.

Сидорова является чемпионкой мира 2019 года, также в ее активе две серебряные медали мировых первенств в закрытых помещениях.

Финал олимпийского турнира в прыжках с шестом пройдет 5 августа. Олимпиада завершится 8 августа.