Сезон Единой лиги ВТБ стартует 23 сентября

ТАСС, 2 августа. Казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань" сыграют 23 сентября в матче открытия нового сезона Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат завершится 24 апреля. Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Москве 20 февраля.

В Единой лиге ВТБ сыграют 12 команд - саратовский "Автодор", польская "Зелена Гура", "Локомотив-Кубань", УНИКС, ЦСКА, казахстанская "Астана", санкт-петербургский "Зенит", "Нижний Новгород", белорусский "Цмоки-Минск", красноярский "Енисей", эстонский "Калев" и пермская "Парма". В предстоящем сезоне не сыграют подмосковные "Химки" по причине отсутствия финансирования.

По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые продолжат борьбу в плей-офф.

Турнир станет 13-м в истории, в прошлом сезоне чемпионом стал московский ЦСКА. Первый сезон Единой лиги ВТБ прошел в 2008 году.