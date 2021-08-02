Матыцин: борцы греко-римского стиля провели яркие схватки за попадание в тройку призеров

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские борцы греко-римского стиля Сергей Емелин и Сергей Семенов провели яркие схватки за попадание в тройку призеров Олимпийских игр в Токио. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Поздравляю Сергея Емелина с завоеванием бронзы в весовой категории до 60 кг, а Сергея Семенова - в категории до 130 кг. Они принесли России первые медали в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Оба наших спортсмена очень ярко провели схватки за попадание в тройку призеров Игр-2020: Емелин в поединке за бронзу одержал убедительную победу над соперником из Молдавии со счетом 12:1, Семенов в упорнейшей борьбе по последнему результативному действию вырвал у чилийца бронзовую медаль. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной и Федерацию спортивной борьбы России, желаем успеха нашим борцам на Олимпиаде в Токио, вся Россия болеет за них", - отметил Матыцин.

Емелину 26 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным призером мирового первенства (2019). На его счету две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы. Семенову 25 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. В 2018 году россиянин стал чемпионом мира. Также Семенов является серебряным призером Европейских игр, бронзовым призером чемпионата Европы и победителем Кубка мира.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей. На первом месте идет китайская сборная (29-17-16), вторые - американцы (22-25-17). Тройку лидеров замыкают японские спортсмены (17-6-10).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.