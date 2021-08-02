Стали известны все четвертьфиналисты женского олимпийского баскетбольного турнира

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Стали известны все участники 1/4 финала женского олимпийского баскетбольного турнира.

В заключительном туре группы A испанки обыграли в воскресенье сборную Канады (76:66), сборная Сербии была сильнее команды Южной Кореи (65:61). Первое место заняла испанская сборная (6 очков), второе - команда Сербии (5).

Выступающая в группе B сборная США в понедельник обыграла француженок (93:82), японские баскетболистки победили команду Нигерии (102:83). Американки (6 очков) и японки (5 очков) заняли первое и второе места соответственно.

В матчах третьего тура группы C сборная Китая обыграла команду Бельгии (74:62), австралийки были сильнее сборной Пуэрто-Рико (96:69). Первое место заняли китайские баскетболистки (6 очков), второе место заняли бельгийцы (5).

Также в четвертьфинал вышли сборные Австралии и Франции, ставшие лучшими в рейтинге команд, занявших третьи места.

Четвертьфинальные пары определятся по итогам жеребьевки. Матчи пройдут 4 августа. Сборная России не принимает участия в женском баскетбольном турнире на Олимпийских играх в Токио. Финальный матч пройдет 8 августа.