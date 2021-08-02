Карякин стал первым финалистом Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами обыграл соотечественника Владимира Федосеева во второй партии полуфинального матча на Кубке мира и вышел в финал турнира в Сочи.

Первая партия между шахматистами днем ранее завершилась ничейным результатом.

В другом полуфинале играют норвежец Магнус Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Первая партия завершилась вничью.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист получат путевки на турнир претендентов.