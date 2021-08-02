Матч РПЛ между "Динамо" и ЦСКА смогут посетить до 3 тыс. болельщиков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА смогут посетить до 3 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Сообщается, что болельщики будут допущены на стадион при условии, если они являются владельцами абонементов на матчи "Динамо" или имеют QR-код, который выдается после вакцинации, ПЦР-теста или перенесенного заболевания коронавирусом.

Матч между "Динамо" и ЦСКА пройдет 8 августа на "ВТБ-Арене". В предыдущем туре "Динамо" в гостях обыграло "Уфу" со счетом 3:2, ЦСКА уступил в домашнем матче "Локомотиву" - 1:2. "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, ЦСКА располагается на восьмой строчке.