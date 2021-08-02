Витория: футболисты "Спартака" выйдут на матч с "Бенфикой" с горящими глазами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футболисты российского "Спартака" выйдут на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" с горящими глазами. Об этом заявил главный тренер "Спартака" Руй Витория, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Матч "Спартак" - "Бенфика" состоится 4 августа в Москве на "Открытие-Банк-Арене". Начало игры - 20:00 мск. Ответная игра состоится в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" 10 августа.

"Одно из преимуществ "Спартака" в матче с "Бенфикой" состоит в том, что нам нечего терять. У "Бенфики" гораздо больше груз ответственности, это может сыграть нам на руку. Футболисты "Спартака" выйдут на матч с горящими глазами, молодой энергией, напором и пойдут вперед", - сказал Витория.

Витория, возглавивший московский клуб 24 мая, с 2015 по 2019 год занимал пост главного тренера "Бенфики". Под его руководством команда из Лиссабона дважды выиграла чемпионат Португалии. Также он работал на родине в клубах "Фатима" (2006-2010), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Витория" (2011-2015). Предыдущим клубом Витории был "Ан-Наср" из Саудовской Аравии, где он завершил работу в 2020 году.

После двух туров "Спартак" идет девятым в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), одержав одну победу и потерпев одно поражение.