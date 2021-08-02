Без золота. Итоги десятого дня Олимпийских игр

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены в десятый день Олимпийских игр в Токио выиграли две серебряные и четыре бронзовые награды. Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете.

Обладателями серебряных медалей стали Сергей Каменский, ставший вторым в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, и гимнаст Денис Аблязин (опорный прыжок). Бронзовые медали российской команде принесли гимнастка Ангелина Мельникова (вольные упражнения), Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт), борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). На первой строчке в медальном зачете располагается команда Китая (29-17-16), вторыми идут американцы (22-25-17), третьими - японцы (17-6-10). Во вторник в Токио будет разыграно 26 комплектов наград. Теперь винтовка Российские стрелки на Олимпиаде в Токио приучили болельщиков к высоким результатам. На этот раз порадовал Сергей Каменский, который завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений. Золото с мировым рекордом выиграл китаец Чжан Чанхун, набравший 466 баллов. Каменский показал результат 464,2 балла, третьим стал серб Миленко Себич (448,2 балла).

"Я уже здесь больше двух недель, мне уже, если честно, все надоело. Ждал именно этот день, он был для меня финальной точкой, ожидание старта было тяжелым, - сказал Каменский. - Я рад, что справился со всем, показал свою лучшую стрельбу сегодня как в квалификации, так и в финале". "Я не знаю, радоваться или грустить. С одной стороны, показал свой лучший результат за несколько сезонов в финале, а с другой - этого не хватило, чтобы опередить этого парня. Стрелял он, похоже, практически не волнуясь. У меня волнение присутствовало, но более-менее справлялся с ним", - добавил спортсмен. На Олимпийских играх в Токио Каменский также завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой. Ранее россиянка Юлия Зыкова взяла серебро в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений среди женщин, Каримова стала бронзовым призером в данном виде. Велогонщики на старте Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовые медали в командном спринте в велотреке, в заезде за третье место россиянки оказались быстрее команды Нидерландов. Войнова и Шмелева показали результат 32,252 секунды. Запасной велогонщицей в российской команде была Наталья Антонова.

Золото с результатом 31,895 секунды в финальном заезде завоевала команда Китая. В квалификационном раунде китаянки установили мировой рекорд (31,804). Серебряным призером стала команда Германии (31,980). "Хотелось быстрее [проехать], но на сегодняшний день готовы на столько. Естественно, бронзовые медали - это тоже радостно. Впереди у нас еще и спринт, и кейрин будет. Все знают, как Войнова и Шмелева умеют ездить кейрин. Поэтому мы за свое золото еще поборемся", - сказал тренер сборной России Владимир Хозов, отметив, что женская команда нацеливалась на обновление олимпийского рекорда в командном спринте. Велодром находится в Идзу (префектура Сидзуока), добраться до него из Токио можно на машине или скоростным поездом. "Я бы сказал, что это [расстояние до Олимпийской деревни] больше плюс, чем минус. У нас чисто велосипедный закрытый кружок получается, где все лица знакомые, нет никаких очередей, нет никакого сумасшествия в связи с обменом значками", - добавил Хозов. По словам Дарьи Шмелевой, единственный небольшой минус в том, что нельзя увидеть звезд спорта. Но при этом девушки приехали "себя показать, а не на других посмотреть". В удалении от основной Олимпийской деревни комфортнее жить тем, кого отвлекает суета и динамичность, уверена Анастасия Войнова. Гимнасты снова с медалями Российская гимнастка Ангелина Мельникова в вольных упражнениях набрала 14,166 балла. Такое же количество баллов в активе японки Маи Мураками, обе спортсменки получили бронзовые медали. Первое место заняла американка Джейд Кэри (14,366), второе - итальянка Ванесса Феррари (14,200), россиянка Виктория Листунова заняла последнее, восьмое место в финале, набрав 12,400 балла.

"Получились хорошие вольные, у меня все получилось. Понимала, что иначе не смогу бороться за медаль. Мне хотелось сделать максимально хорошо, ставила задачу сделать лучшие вольные, чем когда-либо", - сказала Мельникова. Чемпионка мира и Олимпийских игр Симона Байлз, пропустившая из-за проблем со здоровьем практически всю Олимпиаду, в заключительный день турнира планирует выступить в упражнении на бревне. Мельникова отметила, что постоянно ощущает поддержку со стороны Байлз, за что ей очень благодарна. "Завтра планируем приехать и поддержать наших мальчиков и девочек. Знаю, что Симона будет выступать, сегодня я опять слышала ее поддержку, каждый раз благодарю ее за это", - добавила Мельникова. Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке, российский спортсмен набрал 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат, но обошел российского гимнаста из-за более высокой оценки в лучшей попытке. В своем лучшем прыжке Аблязин показал результат 14,800, а гимнаст из Южной Кореи - 14,833. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733). Россиянин Никита Нагорный занял пятое место, набрав 14,716 балла. "Почему серебро? Об этом лучше спрашивать у судей, у них свое видение на все это, поэтому серебро, но я не понял, по какой оценке его вывели на первое место, - заметил Аблязин. - Тренеры должны знать правила, а моя задача - прыгать. Могла быть золотая, но так случилось, пусть пишут что угодно, но это ничего не изменит, поэтому призываю всех успокоиться, а я не буду произносить вслух то, что думаю". Тренер сборной Валентина Родионенко отметила, что подавать протест на результат не было смысла, так как ситуация прописана в регламенте. Кубинский рекорд и российская бронза Россиянин Сергей Семенов выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг, в схватке за третье место он победил Ясмани Фернандеса из Чили по последнему результативному действию. Золото завоевал кубинец Михаин Лопес, серебро - грузин Якоб Каджая. Медаль Семенова стала 50-й наградой россиян на Олимпиаде в Токио.

"Пусть и бронзовая, но на данный момент доволен, - сказал Семенов. - Шансы были, но надо было готовиться психологически. Здорово, что моя медаль - пятидесятая, напишу "50" на обратной стороне". Лопес победил на четвертой Олимпиаде подряд, в 2008 и 2012 годах он стал лучшим в весовой категории до 120 кг. Кубинец стал первым борцом в истории, который сумел завоевать четыре олимпийские золотые медали, по три выиграли шведы Карл Вестергрен и Ивар Юханссон, а также отечественные борцы Александр Медведь, Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев. "Я очень уважаю Карелина, он был мотивацией для меня, я смотрел и хотел быть еще лучше. Он настоящий медведь, пример для всех нас, мы учились на его схватках, но сейчас я лучший, хотя и выражаю ему большое уважение и признание", - сказал Лопес. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поздравил кубинца с победой. "Поздравляю Лопеса, знаю его не один день. С той степенью агрессивности и настроем на победу, которые сегодня существуют у его соперников, Лопесу можно бороться еще десять лет. Не могу сказать, что они слабые, но, когда выходят, будто уши опускают и заведомо проигрывают, у него задача одна - сделать вес", - сказал Мамиашвили. Еще одна бронзовая награда на счету Сергея Емелина, который в схватке за бронзу в весовой категории до 60 кг победил Виктора Чобану из Молдавии. "Хотелось бы завоевать здесь золото, но есть бронза, пусть будет бронза. Не хватило чуть-чуть восстановления между схватками. Первая схватка была тяжелой, на вторую вышел уставшим", - сказал Емелин после соревнований. Коронавирус Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 17 человек, задействованных в проведении Олимпийских игр. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета "Токио-2020". Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 281. Одной из заразившихся спортсменок стала синхронистка сборной Греции. Ее имя не называется. "Спортсменка продолжит пребывание в специальной карантинной гостинице за пределами Олимпийской деревни. Остальные спортсменки команды сдали тесты, результаты которых были отрицательными. Они останутся в Олимпийской деревне под интенсивным наблюдением", - сообщили в НОК Греции. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей. Олимпиада завершится 8 августа.