Кьеллини подписал новый контракт с "Ювентусом"

ТАСС, 2 августа. Капитан "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини продлил контракт с туринским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".

Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2022/23.

Кьеллини 36 лет, он выступает за "Ювентус" с 2005 года. За туринскую команду Кьеллини провел более 600 матчей и забил 43 гола. В составе клуба защитник девять раз становился чемпионом Италии, пять раз - обладателем кубка страны и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Летом 2021 года в составе сборной Италии Кьеллини выиграл чемпионат Европы.