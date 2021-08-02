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В Чехии заявили, что олимпийский комитет обманул организаторов Игр с заразившимся ковидом

По информации председателя госструктуры, отвечающей за развитие спорта в Чехии, оргкомитету была передана ложная информация о контактах заразившегося коронавирусом врача сборной, прибывшего одним рейсом со спортсменами

ПРАГА, 2 августа. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Чехии предоставил организаторам Олимпиады ложную информацию о контактах заразившегося коронавирусом врача сборной страны Властимила Ворачека, который прибыл в Токио одним рейсом с членами команды. Об этом заявил в понедельник по Чешскому телевидению председатель Национального спортивного агентства республики Филип Нойссер.

"Спецборт вылетел в Токио, а когда [в НОК Чехии] установили, что один из пассажиров получил положительный результат теста [на коронавирус], то, согласно имеющейся у меня информации, они заменили список рассадки [пассажиров в самолете] и уведомили организаторов и японскую санитарно-эпидемиологическую службу [о] совершенно других [людях], чем те, кто сидел рядом с инфицированным доктором Ворачеком", - отметил глава государственной структуры, отвечающей за развитие спорта в Чехии.

НОК Чехии ранее признал, что во время перелета 16 июля национальной сборной из Праги в Токио на борту спецрейса не соблюдались нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, что могло привести к заражению спортсменов коронавирусом. Ворачек отказался привиться. Результаты тестов оказались положительными у него, четырех чешских спортсменов и тренера сборной по пляжному волейболу.

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