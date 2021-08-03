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Футбол в Италии

Бывший футболист "Ростова" Шомуродов стал игроком итальянской "Ромы"

Прошлый сезон 26-летний узбекистанский нападающий провел в "Дженоа", куда перешел из российской команды в октябре 2020 года
Элдор Шомуродов EPA-EFE/LUCA ZENNARO
Описание
Элдор Шомуродов
© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

ТАСС, 3 августа. Итальянский футбольный клуб "Рома" сообщил о подписании контракта с бывшим нападающим "Ростова" Элдором Шомуродовым. Об этом сообщает пресс-служба "Ромы".

Соглашение 26-летнего форварда с римским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Прошлый сезон узбекистанский нападающий провел в "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в октябре 2020 года. По данным портала Transfermarkt, его контракт действовал до 2024 года. В сезоне-2020/21 он принял участие в 32 матчах итальянской команды во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

По итогам прошедшего сезона "Рома" заняла седьмое место в чемпионате Италии, набрав 62 очка в 38 турах. В мае было объявлено, что новым главным тренером "Ромы" стал Жозе Моуринью, подписавший контракт с командой до 2024 года.

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