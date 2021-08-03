Байдарочницы Степанова и Баранова не смогли выйти в финал Олимпиады в двойках

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российские байдарочницы Кира Степанова и Варвара Баранова не смогли выйти в финал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров.

Российские спортсменки заняли седьмое место во втором полуфинальном заезде. Из каждого полуфинала в финальный заезд выходят четыре лучшие команды.

В соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров Светлана Черниговская заняла седьмое место во втором полуфинальном заезде и также не смогла квалифицироваться в финал. Максим Спесивцев на дистанции 100 метров стал седьмым во втором полуфинале и не примет участие в решающем заезде.

Финалы соревнований пройдут 3 августа.