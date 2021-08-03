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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: матч с канадцами на Олимпиаде прошел под диктовку российских волейболистов

Национальная команда вышла в полуфинал олимпийского турнира
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Волейболисты сборной России контролировали ход матча 1/4 финала олимпийского турнира с канадцами. Об этом журналистам рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Россияне вышли в полуфинал, обыграв канадцев со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22).

"Хорошо сыграли в первой и третьей партии. Во второй была нервная концовка, когда растеряли преимущество. В целом, все равно матч прошел под диктовку нашей команды, команда заслуженно победила", - сказал он.

В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сборными Бразилии и Японии.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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