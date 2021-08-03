Немка Михамбо стала олимпийской чемпионкой в прыжках в длину

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Представительница Германии Малайка Михамбо завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в длину.

Спортсменка показала лучший результат (7,00 метра) в последней попытке. Второе место заняла американка Бриттни Риз (6,97), третьей стала нигерийка Эсе Бруме (6,97). Риз обогнала Бруме по результату второй лучшей попытки (6,95 против 6,90).

Россиянка Дарья Клишина не смогла пробиться в финал. В первых двух попытках квалификационных соревнований она сделала заступ, а третью попытку не смогла выполнить из-за травмы, спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

Михамбо 27 лет. Она является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). В финале олимпийского турнира в Токио немка показала лучший результат сезона в мире. 34-летняя Риз является олимпийской чемпионкой 2012 года.