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XXXII летние Олимпийские игры

Норвежец Вархольм выиграл Олимпиаду в беге на 400 метров с барьерами с мировым рекордом

Серебряную медаль завоевал американец Рай Бенджамин, бронзовым призером стал бразилец Алисон дос Сантос
Карстен Вархольм EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Карстен Вархольм
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Представитель Норвегии Карстен Вархольм завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд в финальном забеге.

Победитель преодолел дистанцию за 45,94 секунды. Он превзошел свое собственное достижение, установленное 1 июля 2021 года на этапе Бриллиантовой лиги в Осло (46,70). Серебряную медаль Олимпийских игр завоевал американец Рай Бенджамин с результатом 46,17 секунды. Бронзовым призером стал бразилец Алисон дос Сантос (46,72).

Вархольму 25 лет. Он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы (2018).

В активе 24-летнего Бенджамина золото чемпионата мира 2019 года в эстафете 4х400 метров и серебро того же турнира на дистанции 400 метров с барьерами.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай29181663
2США22271766
3Япония1761033
4Австралия1441533
5Россия12211750
6Великобритания11121235
7Германия761225
8Франция610723
9Южная Корея64919
10Нидерланды57618
11Новая Зеландия53513
12Италия491528
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Куба3339
17Венгрия3328
18Хорватия3227
19Тайвань24410
20Бразилия23611
21Дания2136
22Словения2114
23Норвегия2114
24Эквадор2103
24Греция2013
26Косово2002
26Катар2002
28Испания1438
29Грузия1416
30Румыния1304
30Швеция1304
30Венесуэла1304
33ЮАР1203
33Гонконг1203
33Словакия1203
36Австрия1135
36Сербия1135
36Индонезия1135
39Ямайка1124
40Бельгия1113
41Эфиопия1113
42Тунис1102
42Польша1102
44Турция1045
45Ирландия1023
45Израиль1023
47Эстония1012
47Узбекистан1012
47Фиджи1012
47Белоруссия1012
51Иран1001
51Таиланд1001
51Филиппины1001
51Бермудские острова1001
51Латвия1001
51Пуэрто-Рико1001
51Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
61Португалия0123
63Уганда0112
63Кения0112
63Сан-Марино0112
63Индия0112
67Болгария0101
67Туркмения0101
67Иордания0101
67Северная Македония0101
71Казахстан0033
71Мексика0033
73Египет0022
73Азербайджан0022
75Аргентина0011
75Кувейт0011
75Кот-д'Ивуар0011
75Финляндия0011
75Малайзия0011
75Армения0011
75Гана0011
75Нигерия0011

 

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