Норвежец Вархольм выиграл Олимпиаду в беге на 400 метров с барьерами с мировым рекордом

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Представитель Норвегии Карстен Вархольм завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд в финальном забеге.
Победитель преодолел дистанцию за 45,94 секунды. Он превзошел свое собственное достижение, установленное 1 июля 2021 года на этапе Бриллиантовой лиги в Осло (46,70). Серебряную медаль Олимпийских игр завоевал американец Рай Бенджамин с результатом 46,17 секунды. Бронзовым призером стал бразилец Алисон дос Сантос (46,72).
Вархольму 25 лет. Он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы (2018).
В активе 24-летнего Бенджамина золото чемпионата мира 2019 года в эстафете 4х400 метров и серебро того же турнира на дистанции 400 метров с барьерами.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|29
|18
|16
|63
|2
|США
|22
|27
|17
|66
|3
|Япония
|17
|6
|10
|33
|4
|Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
|Россия
|12
|21
|17
|50
|6
|Великобритания
|11
|12
|12
|35
|7
|Германия
|7
|6
|12
|25
|8
|Франция
|6
|10
|7
|23
|9
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|10
|Нидерланды
|5
|7
|6
|18
|11
|Новая Зеландия
|5
|3
|5
|13
|12
|Италия
|4
|9
|15
|28
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Куба
|3
|3
|3
|9
|17
|Венгрия
|3
|3
|2
|8
|18
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|19
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|20
|Бразилия
|2
|3
|6
|11
|21
|Дания
|2
|1
|3
|6
|22
|Словения
|2
|1
|1
|4
|23
|Норвегия
|2
|1
|1
|4
|24
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|24
|Греция
|2
|0
|1
|3
|26
|Косово
|2
|0
|0
|2
|26
|Катар
|2
|0
|0
|2
|28
|Испания
|1
|4
|3
|8
|29
|Грузия
|1
|4
|1
|6
|30
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|30
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|30
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|33
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|33
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|33
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|36
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|36
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|36
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|39
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|40
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|41
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|42
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|42
|Польша
|1
|1
|0
|2
|44
|Турция
|1
|0
|4
|5
|45
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|45
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|47
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|47
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|47
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|47
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|51
|Иран
|1
|0
|0
|1
|51
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|51
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|51
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|51
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|51
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|51
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|58
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|60
|Украина
|0
|1
|5
|6
|61
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|61
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|63
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|63
|Кения
|0
|1
|1
|2
|63
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|63
|Индия
|0
|1
|1
|2
|67
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|67
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|67
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|67
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|71
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|71
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|73
|Египет
|0
|0
|2
|2
|73
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|75
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|75
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|75
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|75
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|75
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|75
|Армения
|0
|0
|1
|1
|75
|Гана
|0
|0
|1
|1
|75
|Нигерия
|0
|0
|1
|1