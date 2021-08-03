Сборные России по художественной гимнастике и борьбе вылетели в Токио из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Сборные команды России по художественной гимнастике и вольной борьбе во вторник вылетели в Токио на Олимпийские игры после акклиматизации и подготовки во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

"3 августа на Олимпиаду в Токио отправились сборные России по художественной гимнастике и вольной борьбе. Эти команды - последние из тех, кто готовился к Олимпийским играм - 2020 в Приморском крае. Самолет со спортсменами на борту вылетел в 13:20 (06:20 мск)", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал журналистам министр спорта Приморского края Жан Кузнецов, на заключительном этапе в Приморье готовилась 21 команда, подготовку он оценивает как успешную. В частности, сборная по художественной гимнастике изначально планировала подготовку к Олимпийским играм непосредственно в Японии, но позже было принято решение готовиться в Приморье. Для сборной в оперативном порядке был оборудован концертно-спортивный комплекс "Фетисов-Арена".

"Из пяти - пять баллов, были очень хорошие условия, мы всем очень благодарны, к нам относились великолепно. <…> [Техническое оснащение было] на уровне мировых стандартов", - оценила уровень площадки тренер сборной Вера Шаталина.

Как отметил начальник команды по вольной борьбе Таймураз Тигиев, для его подопечных также были созданы очень хорошие условия. "Летим за золотом. Надеемся, что не подведем болельщиков, и все будет на высшем уровне", - заявил журналистам глава сборной.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допускают на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.