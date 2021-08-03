Российский борец греко-римского стиля Сурков не смог выйти в полуфинал Олимпиады

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Артем Сурков уступил украинцу Парвизу Насибову в четвертьфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Поединок закончился со счетом 1:1, украинец победил по последнему результативному действию.

На олимпийском турнире по борьбе действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие будущим финалистам, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали.

Суркову 27 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным (2019) и бронзовым (2015, 2017) призером мировых первенств. В его активе две золотые (2017, 2018) и одна бронзовая (2019) медаль чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.