Японка Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу в весовой категории до 57 кг

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Японка Сэна Ириэ победила филиппику Нести Петесио и стала обладательницей золотой медали олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг.

Представительница Японии победила в финале со счетом 5:0. Обладательницами бронзовых наград стали британка Кэррисс Артингстолл и итальянка Ирма Теста. Россиянки в этой весовой категории участия не принимали.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая (29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых наград), на второй строчке идут спортсмены из США (22-27-16), на третьей - японцы (18-6-10).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.