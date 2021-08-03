Грузинского толкателя ядра Абрамяна отстранили от Олимпиады за допинг

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян не примет участия в Олимпийских играх в Токио из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В пробе спортсмена, которую он сдал 31 июля в Токио, были обнаружены дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон и тамоксифен.

36-летний Абрамян должен был стартовать на Олимпиаде в Токио 3 августа, но из-за подозрительной допинг-пробы временно отстранен. Он имеет право запросить вскрытие пробы Б.

Абрамян является чемпионом Грузии в помещении и серебряным призером чемпионата Грузии.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.