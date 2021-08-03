Последний самолет с российскими олимпийцами прибыл в Токио

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Последний самолет, доставивший российских спортсменов на Олимпийские игры, приземлился в Токио. Об этом ТАСС сообщил руководитель российской делегации Андрей Конокотин.

"Все долетели, все в порядке", - сказал Конокотин.

В Токио прибыла сборная России по вольной борьбе в составе Заура Угуева (до 57 кг), Гаджимурада Рашидова (до 65 кг), Заурбека Сидакова (до 74 кг), Артура Найфонова (до 86 кг), Абдулрашида Садулаева (до 97 кг) и Сергея Козырева (до 125 кг), команда по художественной гимнастике - Арина и Дина Аверины, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова, а также Анна Чернышева (карате).

Вместе со спортсменами прибыли официальные лица сборных, в число которых входят руководители общероссийских спортивных федераций, руководители команд, главные тренеры, старшие тренеры, тренеры, административно-технический и медицинский персонал.

Соревнования по вольной борьбе среди мужчин стартуют 4 августа, по карате среди женщин - 5 августа, по художественной гимнастике - 6 августа. Олимпиада завершится 8 августа.