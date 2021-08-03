Поздняков рассказал, что болел за экс-баскетболиста ЦСКА в матче Олимпиады Испания - США

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поддерживал бывшего баскетболиста московского ЦСКА Серхио Родригеса в матче олимпийского турнира между сборными Испании и США. Об этом Поздняков рассказал ТАСС.

Во вторник американцы победили испанцев со счетом 95:81 и вышли в полуфинал Олимпиады. Разыгрывающий испанской сборной Серхио Родригес выступал за ЦСКА с 2017 по 2019 год. В матче против американцев он набрал 16 очков.

"Увидели хороший, качественный баскетбол, - сказал Поздняков, - В первой половине, как часто бывает, все разминались, и все интересное проходило во второй. Я болел просто за хороший баскетбол, и в душе - за бывшего игрока ЦСКА".

Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло возглавлял подмосковные "Химки" в 2008-2010 годах.

Олимпиада завершится 8 августа.