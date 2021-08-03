{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков рассказал, что болел за экс-баскетболиста ЦСКА в матче Олимпиады Испания - США

В составе сборной Испании выступает Серхио Родригес, который играл за армейцев с 2017 по 2019 год
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поддерживал бывшего баскетболиста московского ЦСКА Серхио Родригеса в матче олимпийского турнира между сборными Испании и США. Об этом Поздняков рассказал ТАСС.

На эту тему
Сборная США вышла в полуфинал олимпийского турнира по баскетболу
Сборная США вышла в полуфинал олимпийского турнира по баскетболу

Во вторник американцы победили испанцев со счетом 95:81 и вышли в полуфинал Олимпиады. Разыгрывающий испанской сборной Серхио Родригес выступал за ЦСКА с 2017 по 2019 год. В матче против американцев он набрал 16 очков.

"Увидели хороший, качественный баскетбол, - сказал Поздняков, - В первой половине, как часто бывает, все разминались, и все интересное проходило во второй. Я болел просто за хороший баскетбол, и в душе - за бывшего игрока ЦСКА".

Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло возглавлял подмосковные "Химки" в 2008-2010 годах.

Олимпиада завершится 8 августа.

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Греческие синхронистки не выступят в командном турнире в Токио из-за ковида у спортсменки
Спортсменка продолжит пребывание в специальной карантинной гостинице за пределами Олимпийской деревни
Читать полностью