Греческие синхронистки не выступят в командном турнире в Токио из-за ковида у спортсменки

АФИНЫ, 3 августа. /ТАСС/. Сборная Греции не примет участия в командных соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио из-за того, что три новых случая коронавируса выявлены у спортсменок национальной сборной. Об этом сообщил во вторник Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

"НОК Греции объявляет, что после проведенного тестирования в команде по синхронному плаванию были обнаружены три новых случая заболевания коронавирусом. Все трое спортсменов, у которых нет явных симптомов, покинут Олимпийскую деревню и продолжат пребывание в карантинной гостинице. Эта команда с первого дня пребывания в Олимпийской деревне не вступала в контакт с другими членами греческой делегации. После такого развития событий Греция не будет представлена в командных соревнованиях по синхронному плаванию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НОК Греции поддерживает спортсменов и оказывает им любую возможную помощь. Командный турнир по синхронному плаванию пройдет 6 и 7 августа.

2 августа было сообщено, что тест на коронавирус у одной спортсменки сборной Греции по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио оказался положительным. НОК тогда проинформировал, что спортсменка продолжит пребывание в специальной карантинной гостинице за пределами Олимпийской деревни. У остальных членов команды результаты тестов были тогда отрицательными.

28 июля НОК Греции сообщал, что сопровождающая олимпийской команды Греции по синхронному плаванию сдала в Токио тест на коронавирус, который показал положительный результат, среди остальных членов команды случаев заражения не было. Проверка сопровождающей была произведена в аэропорту, ее отправили на карантин в специальной зоне за пределами Олимпийской деревни, как это определено санитарным протоколом Игр.