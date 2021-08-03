Пожизненно отстраненный арбитр Шимарыгин делал ставки, в том числе на матчи под эгидой РФС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пожизненно отстраненный от футбольной деятельности арбитр Александр Шимарыгин заключал большинство пари на матчи, которые проводились под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Шимарыгин был отстранен от футбольной деятельности 28 июля, такое решение вынесли члены комитета по этике РФС. Арбитр был наказан за нарушения ст. 10, 1 (унижение чести, достоинства или нанесение ущерба деловой репутации судей и лиц, связанных с организацией судейства матчей) и 18 (запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх) регламента РФС по этике.

"Следственный департамент МВД России во взаимодействии с сотрудниками департамента защиты игры РФС и букмекерскими компаниями провели анализ всего массива данных по совершенным ставкам на матч "Чайка" - "Черноморец" (3:1). Среди них было найдено лицо, данные которого совпали с Шимарыгиным. После этого история ставок Шимарыгина была изучена отдельно и оказалось, что за два года он заключил тысячи пари, многие из которых были сделаны на матчи под эгидой РФС", - говорится в сообщении.

Шимарыгину 37 лет. В сезоне-2020/21 он работал на 14 матчах Олимп - Футбольной национальной лиги. Шимарыгин не получал назначений на игры второго по силе дивизиона российского футбола с ноября 2020 года.