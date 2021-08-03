Гимнаст Белявский не смог завоевать медаль Олимпиады в упражнениях на брусьях

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место в упражнениях на брусьях на Олимпийских играх в Токио. Его результат составил 15,200 балла.

Первое место занял китаец Цзоу Цзинюань (16,233), второе - немец Лукас Даузер (15,700), третье - представитель Турции Ферхат Ариджан (15,633).

Цзоу Цзинюаню 23 года, он является трехкратным чемпионом мира, двукратным победителем Азиатских игр, а также бронзовым призером Олимпиады в командных соревнованиях.

Белявскому 29 лет, на Олимпиаде в Токио в составе российской сборной он стал победителем в командном многоборье. Также в его активе серебряная медаль Игр-2016 в командном первенстве и бронза тех же соревнований в упражнениях на брусьях.