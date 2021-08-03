{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Немецкие велогонщицы выиграли командную гонку преследования в велотреке на Олимпиаде

В финальной гонке они оказались быстрее команды Великобритании
Лиза Бреннауэр AP/Thibault Camus
Описание
Лиза Бреннауэр
© AP/Thibault Camus

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Спортсменки из Германии с мировым рекордом выиграли золотые медали в командной гонке преследования на олимпийском турнире по велотреку.

Победительницы показали результат 4 минуты 4,242 секунды. В финальной гонке они оказались быстрее команды Великобритании (4.10,607). Бронза досталась американским велогонщицам (4.08,040). Россиянки не принимали участия в данной дисциплине.

Ранее во время отборочного раунда велогонщицы дважды обновили мировой рекорд. Сначала команда Великобритании показала время 4 минуты 6,748 секунды, побив рекорд, установленный немецкими велогонщицами во время квалификации днем ранее (4.07,307). Позднее команда Германии обновила рекорд британок (4.06,166).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай31191666
2США22271867
3Япония1861034
4Австралия1441533
5Великобритания13141340
6Россия12211750
7Германия881430
8Франция610723
9Южная Корея64919
10Новая Зеландия64515
11Италия591529
12Нидерланды57719
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Венгрия34310
17Бразилия33612
18Куба3339
19Хорватия3227
20Тайвань24410
21Дания2136
22Словения2114
23Норвегия2114
24Эквадор2103
24Греция2013
26Косово2002
26Катар2002
28Испания1449
29Грузия1416
30Румыния1304
30Швеция1304
30Венесуэла1304
33ЮАР1203
33Гонконг1203
33Словакия1203
33Польша1203
37Австрия1135
37Сербия1135
37Индонезия1135
40Ямайка1124
41Бельгия1113
41Эфиопия1113
43Тунис1102
43Филиппины1102
45Турция1056
46Ирландия1023
46Израиль1023
48Эстония1012
48Узбекистан1012
48Фиджи1012
48Белоруссия1012
52Иран1001
52Таиланд1001
52Бермудские острова1001
52Латвия1001
52Пуэрто-Рико1001
52Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
61Португалия0123
63Уганда0112
63Кения0112
63Сан-Марино0112
63Индия0112
67Болгария0101
67Туркмения0101
67Иордания0101
67Северная Македония0101
71Казахстан0033
71Мексика0033
73Египет0022
73Азербайджан0022
75Аргентина0011
75Кувейт0011
75Кот-д'Ивуар0011
75Финляндия0011
75Малайзия0011
75Армения0011
75Гана0011
75Нигерия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Российский боксер Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весе до 57 кг
В полуфинале спортсмен победил кубинца Лазаро Альвареса
Российский боксер Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весе до 57 кг
Читать полностью