Немецкие велогонщицы выиграли командную гонку преследования в велотреке на Олимпиаде

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Спортсменки из Германии с мировым рекордом выиграли золотые медали в командной гонке преследования на олимпийском турнире по велотреку.

Победительницы показали результат 4 минуты 4,242 секунды. В финальной гонке они оказались быстрее команды Великобритании (4.10,607). Бронза досталась американским велогонщицам (4.08,040). Россиянки не принимали участия в данной дисциплине.

Ранее во время отборочного раунда велогонщицы дважды обновили мировой рекорд. Сначала команда Великобритании показала время 4 минуты 6,748 секунды, побив рекорд, установленный немецкими велогонщицами во время квалификации днем ранее (4.07,307). Позднее команда Германии обновила рекорд британок (4.06,166).

Олимпиада завершится 8 августа.