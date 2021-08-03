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XXXII летние Олимпийские игры

Российские велогонщики заняли шестое место в командном спринте на Олимпиаде

Золото завоевала команда Нидерландов, серебро у британцев, бронза досталась французам

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россияне Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев заняли шестое место в командном спринте на олимпийском турнире по велоспорту на треке.

В гонке за пятое место у россиян был зафиксирован двойной фальстарт. Пятое место заняла команда Германии.

Золото завоевала команда Нидерландов, показавшая результат 41,369 секунды. Серебро у британцев (44,589). Бронза досталась команде Франции (42,331), опередившей в гонке за третье место австралийцев (44,013).

На этапе отбора россияне показали результат 42,915 секунды, уступив команде Австралии (42,134). Запасным велогонщиком в российской команде был Александр Дубченко.

Мужской командный спринт был включен в олимпийскую программу в 2000 году. Российские спортсмены ни разу не выигрывали медали в данной дисциплине.

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай31191666
2США22271867
3Япония1861034
4Австралия1441533
5Великобритания13151341
6Россия12211750
7Германия881430
8Франция610824
9Нидерланды67720
10Южная Корея64919
11Новая Зеландия64515
12Италия591529
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Венгрия34310
17Бразилия33612
18Куба3339
19Хорватия3227
20Тайвань24410
21Дания2136
22Словения2114
23Норвегия2114
24Эквадор2103
24Греция2013
26Косово2002
26Катар2002
28Испания1449
29Грузия1416
30Румыния1304
30Швеция1304
30Венесуэла1304
33ЮАР1203
33Гонконг1203
33Словакия1203
33Польша1203
37Австрия1135
37Сербия1135
37Индонезия1135
40Ямайка1124
41Бельгия1113
41Эфиопия1113
43Тунис1102
43Филиппины1102
45Турция1056
46Ирландия1023
46Израиль1023
48Эстония1012
48Узбекистан1012
48Фиджи1012
48Белоруссия1012
52Иран1001
52Таиланд1001
52Бермудские острова1001
52Латвия1001
52Пуэрто-Рико1001
52Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
61Португалия0123
63Уганда0112
63Кения0112
63Сан-Марино0112
63Индия0112
67Болгария0101
67Туркмения0101
67Иордания0101
67Северная Македония0101
71Казахстан0033
71Мексика0033
73Египет0022
73Азербайджан0022
75Аргентина0011
75Кувейт0011
75Кот-д'Ивуар0011
75Финляндия0011
75Малайзия0011
75Армения0011
75Гана0011
75Нигерия0011

 

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