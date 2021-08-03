Российские велогонщики заняли шестое место в командном спринте на Олимпиаде

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россияне Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев заняли шестое место в командном спринте на олимпийском турнире по велоспорту на треке.

В гонке за пятое место у россиян был зафиксирован двойной фальстарт. Пятое место заняла команда Германии.

Золото завоевала команда Нидерландов, показавшая результат 41,369 секунды. Серебро у британцев (44,589). Бронза досталась команде Франции (42,331), опередившей в гонке за третье место австралийцев (44,013).

На этапе отбора россияне показали результат 42,915 секунды, уступив команде Австралии (42,134). Запасным велогонщиком в российской команде был Александр Дубченко.

Мужской командный спринт был включен в олимпийскую программу в 2000 году. Российские спортсмены ни разу не выигрывали медали в данной дисциплине.

Олимпиада завершится 8 августа.