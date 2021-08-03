Российских синхронисток не снимут с Игр, они не контактировали с гречанками

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки на Олимпийских играх в Токио не контактировали с гречанками, у которых выявили три случая заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник в российской делегации.

Ранее в связи с тремя новыми случаями обнаружения коронавируса организаторы Игр предписали греческой команде по синхронному плаванию покинуть Олимпийскую деревню.

"Российские спортсменки не контактировали с гречанками. Угрозы снятия с Игр нет", - сказал собеседник агентства.

2 августа было сообщено, что тест на коронавирус у одной спортсменки сборной Греции по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио оказался положительным. НОК тогда проинформировал, что спортсменка продолжит пребывание в специальной карантинной гостинице за пределами Олимпийской деревни. У остальных членов команды результаты тестов были тогда отрицательными.

28 июля НОК Греции сообщал, что сопровождающая олимпийской команды Греции по синхронному плаванию сдала в Токио тест на коронавирус, который показал положительный результат, среди остальных членов команды случаев заражения не было. Проверка сопровождающей была произведена в аэропорту, ее отправили на карантин в специальной зоне за пределами Олимпийской деревни, как это определено санитарным протоколом Игр.