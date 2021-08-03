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XXXII летние Олимпийские игры

Американка Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнениях на бревне

Россиянка Владислава Уразова заняла последнее, восьмое место
Симона Байлз AP Photo/Ashley Landis
Описание
Симона Байлз
© AP Photo/Ashley Landis

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Американка Симона Байлз завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 14,000 балла.

Первое место заняла китаянка Гуань Чэньчэнь (14,633), второе - ее соотечественница Тан Сицзин (14,233). Россиянка Владислава Уразова заняла последнее, восьмое место, набрав 12,733 балла.

27 июля Байлз из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве снялась после первого упражнения в командном многоборье, позднее она отказалась от выступления в личном многоборье, а также в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. 24-летняя Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

16-летняя Гуань Чэньчэнь является серебряным призером юношеского чемпионата мира (2019). Уразовой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а также чемпионом Европы (2021).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай32201668
2США22271968
3Япония1861034
4Австралия1441533
5Великобритания13151341
6Россия12211750
7Германия881430
8Франция610824
9Нидерланды67720
10Южная Корея64919
11Новая Зеландия64515
12Италия591529
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Венгрия34310
17Бразилия33612
18Куба33410
19Хорватия3227
20Тайвань24410
21Дания2136
22Словения2114
23Норвегия2114
24Эквадор2103
24Греция2013
26Косово2002
26Катар2002
28Испания1449
29Грузия1416
30Румыния1304
30Швеция1304
30Венесуэла1304
33ЮАР1203
33Гонконг1203
33Словакия1203
33Польша1203
37Австрия1135
37Сербия1135
37Индонезия1135
40Ямайка1124
41Бельгия1113
41Эфиопия1113
43Тунис1102
43Филиппины1102
45Турция1056
46Ирландия1023
46Израиль1023
48Эстония1012
48Узбекистан1012
48Фиджи1012
48Белоруссия1012
52Иран1001
52Таиланд1001
52Бермудские острова1001
52Латвия1001
52Пуэрто-Рико1001
52Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
61Португалия0123
63Уганда0112
63Кения0112
63Сан-Марино0112
63Индия0112
67Болгария0101
67Туркмения0101
67Иордания0101
67Северная Македония0101
71Казахстан0033
71Мексика0033
73Египет0022
73Азербайджан0022
75Аргентина0011
75Кувейт0011
75Кот-д'Ивуар0011
75Финляндия0011
75Малайзия0011
75Армения0011
75Гана0011
75Нигерия0011

 

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