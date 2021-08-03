Американка Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнениях на бревне

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Американка Симона Байлз завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 14,000 балла.

Первое место заняла китаянка Гуань Чэньчэнь (14,633), второе - ее соотечественница Тан Сицзин (14,233). Россиянка Владислава Уразова заняла последнее, восьмое место, набрав 12,733 балла.

27 июля Байлз из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве снялась после первого упражнения в командном многоборье, позднее она отказалась от выступления в личном многоборье, а также в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. 24-летняя Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

16-летняя Гуань Чэньчэнь является серебряным призером юношеского чемпионата мира (2019). Уразовой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а также чемпионом Европы (2021).