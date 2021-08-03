Тренер сборной России рассказал о ситуации с фальстартом велогонщика Дмитриева в Токио

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Денис Дмитриев в командном спринте на олимпийском турнире по велоспорту на треке в первом заезде допустил ошибку из-за судьи, который "завалил спортсмена в сторону". Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Владимир Кирильцев.

Россияне Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев заняли шестое место в командном спринте, проиграв сборной Германии. В гонке дважды был зафиксирован фальстарт.

"Державший на старте судья чуть "завалил" его (Дмитриева) в сторону. Такое иногда бывает, наш не стал рисковать, поднял руку, а вот во втором заезде случился фальстарт, к сожалению", - сказал Кирильцев.

Золото завоевала команда Нидерландов, показавшая результат 41,369 секунды. Серебро у британцев (44,589). Бронза досталась команде Франции (42,331), опередившей в гонке за третье место австралийцев (44,013).

Мужской командный спринт был включен в олимпийскую программу в 2000 году. Российские спортсмены ни разу не выигрывали медали в данной дисциплине.

Олимпиада завершится 8 августа.