Бронзового призера Олимпиады дзюдоиста Башаева встретили в Грозном лезгинкой

ГРОЗНЫЙ, 3 августа. /ТАСС/. Бронзового призера Олимпиады по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг Тамерлана Башаева и дзюдоиста Якуба Шамилова встретили в Грозном национальными танцами. В аэропорту спортсменов ждали представители власти, многочисленные спортсмены, болельщики, родственники и друзья.

"Очень волнительно возвращаться. Не ожидал такого количества людей. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто болел и переживал за нас. В дальнейшем мы постараемся показать результаты намного лучше. Теперь уже начнем усердно готовиться к летней Олимпиаде 2024 года", - отметил Башаев.

Башаев победил украинца Якова Хаммо в поединке за бронзовую медаль, он является серебряным призером чемпионата мира, обладателем золотой и серебряной награды чемпионатов Европы. Бронзовый призер чемпионата мира Шамилов уступил представителю Грузии Важе Маргвелашвили в 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 66 кг.