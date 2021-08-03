Кубинский боксер Иглесиас стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 69 кг

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Кубинский боксер Роньель Иглесиас завоевал золотую медаль в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финале он победил британца Пэта Маккормака единогласным решением судей (5:0).

Ранее россиянин Андрей Замковой единогласным решением судей проиграл в полуфинале Иглесиасу (0:5) и стал бронзовым призером, так как поединки за третье место регламентом не предусмотрены.

Иглесиасу 32 года, он стал двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2020). Также на его счету бронза Игр (2008) и победа на чемпионате мира (2009).