Венгр Лёринц завоевал золото Олимпиады на турнире по греко-римской борьбе в весе до 77 кг

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Венгерский борец греко-римского стиля Тамаш Лёринц завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 77 кг. В финале он победил Акжола Махмудова из Киргизии со счетом 2:1.

Бронзовые награды у японца Сёхэя Ябику и Рафика Гусейнова из Азербайджана.

Россиянин Александр Чехиркин выбыл из борьбы в четвертьфинале и занял седьмое место..

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.