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XXXII летние Олимпийские игры

Венгр Лёринц завоевал золото Олимпиады на турнире по греко-римской борьбе в весе до 77 кг

В финальной схватке он победил Акжола Махмудова из Киргизии

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Венгерский борец греко-римского стиля Тамаш Лёринц завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 77 кг. В финале он победил Акжола Махмудова из Киргизии со счетом 2:1.

Бронзовые награды у японца Сёхэя Ябику и Рафика Гусейнова из Азербайджана.

Россиянин Александр Чехиркин выбыл из борьбы в четвертьфинале и занял седьмое место..

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай32201668
2США22271968
3Япония1961136
4Австралия1441533
5Великобритания13161342
6Россия12211851
7Германия881430
8Франция610824
9Нидерланды67720
10Южная Корея64919
11Новая Зеландия64515
12Италия591529
13Венгрия44311
14Куба43411
15Чехия4318
16Канада34714
17Швейцария34512
18Бразилия33913
19Хорватия3328
20Тайвань24410
21Дания2136
22Словения2114
23Норвегия2114
24Эквадор2103
24Греция2013
26Косово2002
26Катар2002
28Испания1449
29Грузия1416
30Румыния1304
30Швеция1304
30Венесуэла1304
33ЮАР1203
33Гонконг1203
33Словакия1203
33Польша1203
37Австрия1135
37Сербия1135
37Индонезия1135
40Ямайка1124
41Бельгия1113
41Эфиопия1113
43Тунис1102
43Филиппины1102
45Турция1056
46Ирландия1023
46Израиль1023
48Эстония1012
48Узбекистан1012
48Фиджи1012
48Белоруссия1012
52Иран1001
52Таиланд1001
52Бермудские острова1001
52Латвия1001
52Пуэрто-Рико1001
52Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
61Португалия0123
63Уганда0112
63Кения0112
63Сан-Марино0112
63Индия0112
67Болгария0101
67Туркмения0101
67Иордания0101
67Северная Македония0101
67Киргизия0101
72Казахстан0033
73Мексика0033
74Азербайджан0033
75Египет0022
76Аргентина0011
76Кувейт0011
76Кот-д'Ивуар0011
76Финляндия0011
76Малайзия0011
76Армения0011
76Гана0011
76Нигерия0011

 

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