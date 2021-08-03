Тимановская не думала, что ее критика в адрес тренеров приведет к политическому скандалу

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская не ожидала, что ее критика в адрес спортивного руководства, отстранившего спортсменку от участия в Олимпиаде в Токио, приведет к политическому скандалу.

"На самом деле я никогда и не вмешивалась в политику. Изначально вся эта ситуация была не о политике - я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. - сказала она во вторник в видеоэфире на сайте газеты Bild. - Я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом".

Ранее несколько государств заявили о готовности предоставить убежище спортсменке, которая отказалась возвращаться в Белоруссию после решения тренерского штаба команды по легкой атлетике отправить ее домой в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что спортсменке предложили гуманитарную визу. Позднее японский телеканал NHK сообщил, что Польша уже начала процесс предоставления убежища Тимановской.

Изначально планировалось, что спортсменка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение. Позднее она рассказала, что на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил в понедельник, что отслеживает ситуацию вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской и сотрудничает в этом вопросе с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.