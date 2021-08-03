Матыцин рассказал школьникам про историю олимпийского движения

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился со старшеклассниками в рамках проекта российского общества "Знание". Встреча прошла на Большой спортивной арене "Лужники".

Министр рассказал школьникам об истории международного и российского олимпийского движения, выступлениях советских и российских атлетов на Олимпиадах. Для слушателей лекции была организована экскурсия, где рассказали об истории спортивного комплекса "Лужники", которому в этом году исполнилось 65 лет. В числе экспонатов комплекса - оригинальные медали Олимпийских игр 1980 года, факелы олимпийской эстафеты и пьедестал для награждения чемпионов.

"Я сам прошел путь спорта, 16 лет занимался настольным теннисом, мы даже тренировались тут в Лужниках, - рассказал Матыцин. - При всем уважении к другим профессиям, спорт - это жизнь. Он дает понимание того, как побеждать и проигрывать, преодолевать себя, относиться к победителям и тем, кто проиграл. Все эти знания и умения помогут нам в жизни".