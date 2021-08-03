Призер Олимпиады боксер Замковой заявил, что не планирует завершать карьеру

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по боксу россиянин Андрей Замковой не планирует завершать карьеру. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье Замковой единогласным решением судей проиграл в полуфинале Олимпиады в Токио кубинцу Роньелю Иглесиасу (0:5) и стал бронзовым призером в весовой категории до 69 кг. Ранее главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов рассказал, что Замковой может завершить карьеру после Олимпиады.

"Дальше отдохнуть. Потом увидеть родных, близких, определяться, в какой весовой категории [продолжить выступления]. Карьеру я не завершаю", - сказал Замковой.

"Весовой категории до 69 кг как бы нет. Ближайшая ко мне - 67-71 кг, надо определяться с этим", - добавил он.

Замковому 34 года, в его активе также бронза Олимпиады в Лондоне. Он является чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства, победителем Универсиады.