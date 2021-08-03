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XXXII летние Олимпийские игры

Призер Олимпиады боксер Замковой заявил, что не планирует завершать карьеру

Ранее главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов рассказал, что спортсмен может завершить карьеру после Олимпиады
Андрей Замковой Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Андрей Замковой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по боксу россиянин Андрей Замковой не планирует завершать карьеру. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье Замковой единогласным решением судей проиграл в полуфинале Олимпиады в Токио кубинцу Роньелю Иглесиасу (0:5) и стал бронзовым призером в весовой категории до 69 кг. Ранее главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов рассказал, что Замковой может завершить карьеру после Олимпиады.

"Дальше отдохнуть. Потом увидеть родных, близких, определяться, в какой весовой категории [продолжить выступления]. Карьеру я не завершаю", - сказал Замковой.

"Весовой категории до 69 кг как бы нет. Ближайшая ко мне - 67-71 кг, надо определяться с этим", - добавил он.

Замковому 34 года, в его активе также бронза Олимпиады в Лондоне. Он является чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства, победителем Универсиады.

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