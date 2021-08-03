Российские ватерполистки сыграют с американками в полуфинале Олимпиады

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 9:8 победила команду Австралии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира по водному поло.

В полуфинале российская команда сыграет с действующими олимпийскими чемпионками - сборной США, с которой россиянки встречались в рамках группового этапа и уступили (8:15). В другом полуфинале встретятся команды Испании и Венгрии. Оба матча состоятся 5 августа.

Женская сборная России является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2000, 2016). Также россиянки пять раз завоевывали бронзовые награды чемпионатов мира (2003, 2007, 2009, 2011, 2017) и трижды выигрывали чемпионат Европы.

Финал женского турнира по водному поло пройдет 7 августа. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.