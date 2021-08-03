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XXXII летние Олимпийские игры

Мамиашвили надеется, что золото Евлоева станет не последним для россиян в борьбе

В активе борцов греко-римского стиля одна золотая и две бронзовые медали
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили надеется, что победа Мусы Евлоева на Олимпийских играх в Токио на турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг станет не последней для российской команды. Об этом он сообщил ТАСС.

Во вторник Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира.

"Поздравляю, я рад. Дай бог не последняя [золотая медаль]" - сказал Мамиашвили.

Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Сборная России, завоевавшая 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград, поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр.

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).

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