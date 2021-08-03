Ромашина рассказала о запрещенных купальниках с изображением медведя на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко рассказали, что на попавших под запрет олимпийских купальниках изображение медведя не выглядело агрессивно. Об этом спортсменки сообщили после исполнения технической программы на Играх в Токио.

Синхронистки к Олимпиаде подготовили купальники с изображением медведя, однако в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) их пришлось переделывать, так как медведь символизирует тесную связь с Россией, упоминание которой на Играх запрещено. В итоге россиянки изменили купальники - они стали салатного цвета и на них нанесли изображение балалайки.

"Купальник должен был быть коричневый, хотели изобразить медведя без клыков, но все равно, видимо, посчитали, что выглядит слишком агрессивно и не разрешили. Но балалайку пропустили, и на том спасибо", - сказала Ромашина.

"При этом медвежий рык в нашей музыке оставили, с него мы и начинаем. Поэтому мы и хотели, чтобы у нас был медведь на купальнике", - пояснила спортсменка.

Основной музыкальной темой технической программы Ромашиной и Колесниченко является русская народная песня "Калинка".

Дуэт лидирует после предварительного этапа, финал пройдет 4 августа. "Мне кажется, что каждый день мы выполняем программу на стрессе тренера. Татьяна Евгеньевна [Данченко] переживает сильнее, чем мы, хотя мы стараемся не показывать друг другу свои переживания, но мы все видим", - сказала Ромашина.