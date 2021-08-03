Американка Менса выиграла золото Олимпийских игр в борьбе в весовой категории до 68 кг

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Американка Тамира Менса завоевала золотую медаль в борьбе в весовой категории до 68 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финале американка победила представительницу Нигерии Блессинг Оборудуду. Бронзовые медали завоевали украинка Алла Черкасова и Сээрим Жуманазарова из Киргизии.

Менсе 28 лет, она является чемпионкой мира (2019), а также бронзовым призером мирового первенства (2018).

Сборная США завоевала 23-ю золотую медаль и занимает второе место в медальном зачете. Также на счету американских спортсменов 27 серебряных и 19 бронзовых наград. На первом месте идут китайцы (32-20-16), на третьем - японцы (19-6-11). Российские спортсмены занимают пятое место (13-21-18).

Олимпиада завершится 8 августа.