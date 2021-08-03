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XXXII летние Олимпийские игры

Американка Менса выиграла золото Олимпийских игр в борьбе в весовой категории до 68 кг

В финале спортсменка победила представительницу Нигерии Блессинг Оборудуду
Тамира Менса AP Photo/Aaron Favila
Описание
Тамира Менса
© AP Photo/Aaron Favila

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Американка Тамира Менса завоевала золотую медаль в борьбе в весовой категории до 68 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финале американка победила представительницу Нигерии Блессинг Оборудуду. Бронзовые медали завоевали украинка Алла Черкасова и Сээрим Жуманазарова из Киргизии.

Менсе 28 лет, она является чемпионкой мира (2019), а также бронзовым призером мирового первенства (2018).

Сборная США завоевала 23-ю золотую медаль и занимает второе место в медальном зачете. Также на счету американских спортсменов 27 серебряных и 19 бронзовых наград. На первом месте идут китайцы (32-20-16), на третьем - японцы (19-6-11). Российские спортсмены занимают пятое место (13-21-18).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай32201668
2США24272071
3Япония1961136
4Австралия1441533
5Россия13211852
6Великобритания13171343
7Германия881430
8Франция610824
9Нидерланды67720
10Южная Корея64919
11Новая Зеландия64515
12Италия591529
13Венгрия44311
14Куба43411
15Чехия4318
16Канада34714
17Швейцария34512
18Бразилия33913
19Хорватия3328
20Тайвань24410
21Дания2136
22Словения2114
23Норвегия2114
24Эквадор2103
24Греция2013
26Косово2002
26Катар2002
28Испания1449
29Грузия1416
30Румыния1304
30Швеция1304
30Венесуэла1304
33Польша1214
34ЮАР1203
34Гонконг1203
34Словакия1203
37Австрия1135
37Сербия1135
37Индонезия1135
40Ямайка1124
41Бельгия1113
41Эфиопия1113
43Тунис1102
43Филиппины1102
45Турция1056
46Ирландия1023
46Израиль1023
48Эстония1012
48Узбекистан1012
48Фиджи1012
48Белоруссия1012
48Иран1012
53Таиланд1001
53Бермудские острова1001
53Латвия1001
53Пуэрто-Рико1001
53Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0167
61Монголия0123
61Португалия0123
63Уганда0112
63Кения0112
63Армения0112
63Сан-Марино0112
63Индия0112
63Киргизия0112
63Нигерия0112
70Болгария0101
70Туркмения0101
70Иордания0101
70Северная Македония0101
74Казахстан0033
74Мексика0033
74Азербайджан0033
77Египет0022
78Аргентина0011
78Кувейт0011
78Кот-д'Ивуар0011
78Финляндия0011
78Малайзия0011
78Гана0011

 

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