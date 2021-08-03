Российский тяжелоатлет Наниев стал четвертым на Олимпиаде в весовой категории до 109 кг

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвертое место в весовой категории до 109 кг на Олимпийских играх в Токио. Россиянин в сумме показал результат 409 кг (рывок - 188 кг, толчок - 221 кг).

Золото с результатом 430 кг (193+237) завоевал Акбар Джураев (Узбекистан), установивший олимпийский рекорд. В 2018 году произошел пересмотр весовых категорий, в результате чего число медалей у мужчин и женщин стало равным и появились новые весовые категории. Такие изменения были связаны с тем, что Международная федерация тяжелой атлетики хотела показать Международному олимпийскому комитету, что федерацию не устраивает ситуация с допингом, а изменение весовых категорий приведет к обнулению олимпийских и мировых рекордов.

Серебряную медаль завоевал штангист из Армении Симон Мартиросян (195+228; 423 кг), бронзовым призером стал латвиец Артур Плесниекс (180+230; 410 кг).

Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио могут выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина). Наниев был единственным представителем от России на соревнованиях в мужской тяжелой атлетике. В женских соревнованиях российскую команду представляла Кристина Соболь, которая не смогла пройти квалификацию в весовой категории до 49 кг.

Наниеву 26 лет, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы (2014, 2021).