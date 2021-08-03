В российской ватерпольной сборной назвали исторической победу в четвертьфинале Олимпиады

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Победа женской сборной России по водному поло в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио над австралийками является исторической. Такое мнение ТАСС высказал тренер команды Андрей Белофастов.

Россиянки одержали победу со счетом 9:8, два года назад они проиграли австралийкам в четвертьфинале чемпионата мира.

"Взяли реванш за чемпионат мира, - сказал Белофастов. - Ситуация повторилась: тогда мы были фаворитами, сейчас фаворитами были австралийки. Хочется поблагодарить команду, главного тренера Александра Гайдукова, который подготовил ее и настроил на матч".

"Эта победа - историческая. И это не громкие слова - в нашем виде спорта очень сильная конкуренция. Попасть в четверку лучших команд - очень круто", - добавил он.

В полуфинале россиянки сыграют с командой США, которая за 13 лет потерпела только одно поражение на крупных турнирах - в матче группового этапа Олимпиады в Токио их обыграли венгерки. "Понятно, что американки - фавориты, но нам нужно играть спокойно, без нервных движений. Сейчас команда на ходу, психологически стабильна. Нам нужно спокойно двигаться к своей цели", - заключил Белофастов.

Полуфинал с участием команд России и США пройдет в четверг.