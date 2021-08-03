Ямайская легкоатлетка Томпсон стала победителем Олимпиады в беге на 200 м

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Ямайская бегунья Элейн Томпсон заняла первое место в беге на 200 м на Олимпийских играх в Токио.
29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 21,53 секунды. Второе место заняла бегунья из Намибии Кристин Мбома (21,81), третье - американка Гэбриэль Томас (21,87).
Томпсон стала трехкратной олимпийской чемпионкой, в ее активе победы в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 м, также в 2016 году она стала серебряным призером в эстафете 4х100 м.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|32
|21
|16
|69
|2
|США
|24
|28
|21
|73
|3
|Япония
|19
|6
|11
|36
|4
|Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
|Россия
|13
|21
|18
|52
|6
|Великобритания
|13
|17
|13
|43
|7
|Германия
|8
|8
|14
|30
|8
|Франция
|6
|10
|8
|24
|9
|Нидерланды
|6
|7
|7
|20
|10
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|11
|Новая Зеландия
|6
|4
|5
|15
|12
|Италия
|5
|9
|15
|29
|13
|Венгрия
|4
|4
|3
|11
|14
|Куба
|4
|3
|4
|11
|15
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|16
|Канада
|3
|4
|7
|14
|17
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|18
|Бразилия
|3
|3
|8
|14
|19
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|20
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|21
|Швеция
|2
|3
|0
|5
|22
|Польша
|2
|2
|2
|6
|23
|Дания
|2
|1
|3
|6
|24
|Ямайка
|2
|1
|2
|5
|25
|Словения
|2
|1
|1
|4
|25
|Норвегия
|2
|1
|1
|4
|27
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|28
|Греция
|2
|0
|1
|3
|28
|Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|30
|Косово
|2
|0
|0
|2
|30
|Катар
|2
|0
|0
|2
|32
|Испания
|1
|4
|4
|9
|33
|Грузия
|1
|4
|1
|6
|34
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|34
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|36
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|36
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|36
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|39
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|39
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|39
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|42
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|42
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|44
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|44
|Филиппины
|1
|1
|0
|2
|46
|Турция
|1
|0
|5
|6
|47
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|47
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|49
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|49
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|49
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|49
|Иран
|1
|0
|1
|2
|49
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|54
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|54
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|54
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|54
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|58
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|60
|Армения
|0
|2
|1
|3
|61
|Украина
|0
|1
|6
|7
|62
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|62
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|64
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|64
|Кения
|0
|1
|1
|2
|64
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|64
|Индия
|0
|1
|1
|2
|64
|Киргизия
|0
|1
|1
|2
|64
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|70
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|70
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|70
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|70
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|74
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|74
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|74
|Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|77
|Египет
|0
|0
|2
|2
|78
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|78
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|78
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|78
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|78
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|78
|Гана
|0
|0
|1
|1
|78
|Намибия
|0
|0
|1
|1