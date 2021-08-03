Ямайская легкоатлетка Томпсон стала победителем Олимпиады в беге на 200 м

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Ямайская бегунья Элейн Томпсон заняла первое место в беге на 200 м на Олимпийских играх в Токио.

29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 21,53 секунды. Второе место заняла бегунья из Намибии Кристин Мбома (21,81), третье - американка Гэбриэль Томас (21,87).

Томпсон стала трехкратной олимпийской чемпионкой, в ее активе победы в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 м, также в 2016 году она стала серебряным призером в эстафете 4х100 м.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.