Российские спортсмены завоевали две медали в 11-й день Олимпиады

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россияне во вторник, в 11-й день Олимпийских игр, завоевали одну золотую и одну бронзовую медали.

Награду высшего достоинства завоевал борец греко-римского стиля Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг. Бронзовым призером стал гимнаст Никита Нагорный в упражнениях на перекладине.

В среду в Токио будет разыграно 17 комплектов наград. Олимпийские игры завершатся 8 августа.