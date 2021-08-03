Витория: "Спартак" готов к матчам Лиги чемпионов против "Бенфики" и рвется в бой

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" готов к матчам третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Руй Витория.

Матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на "Открытие Банк Арене" 4 августа. Игра начнется в 20:00 мск.

"Нам предстоит игра за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Нас ждет сильный соперник, это самая сильная команда из тех, что могли нам достаться в квалификации. Команда готова, рвется в бой. Когда прозвучит стартовый свисток, игра пойдет и будет жить своей жизнью. Мы сделали все, чтобы как можно лучше подготовиться", - сказал Витория.

"Единственное наше преимущество в том, что мы играем дома. В плане информации в наше время все равны", - добавил тренер.

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луж". Начало игры - в 22:00 мск.