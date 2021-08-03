{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Определились все полуфиналисты мужского олимпийского гандбольного турнира

Полуфинальные матчи пройдут 5 августа

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Стали известны все полуфиналисты мужского гандбольного турнира Олимпийских игр.

Четвертьфинальные матчи прошли во вторник. Сборная Франции со счетом 42:28 обыграла команду Бахрейна, испанцы были сильнее шведов (34:33). Сборная Дании победила норвежцев (31:25), египетские гандболисты со счетом 31:26 одержали победу над немцами.

Полуфинальные матчи пройдут 5 августа. Сборная Испании встретится с датчанами, французы проведут матч с командой Египта.

Сборная России не принимает участия в мужском гандбольном турнире. Финал пройдет 7 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Российский скалолаз Рубцов не сумел выйти в финал олимпийского турнира в многоборье
По итогам квалификации россиянин занял 13-е место
Российский скалолаз Рубцов не сумел выйти в финал олимпийского турнира в многоборье
Читать полностью