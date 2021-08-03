Определились все полуфиналисты мужского олимпийского гандбольного турнира

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Стали известны все полуфиналисты мужского гандбольного турнира Олимпийских игр.

Четвертьфинальные матчи прошли во вторник. Сборная Франции со счетом 42:28 обыграла команду Бахрейна, испанцы были сильнее шведов (34:33). Сборная Дании победила норвежцев (31:25), египетские гандболисты со счетом 31:26 одержали победу над немцами.

Полуфинальные матчи пройдут 5 августа. Сборная Испании встретится с датчанами, французы проведут матч с командой Египта.

Сборная России не принимает участия в мужском гандбольном турнире. Финал пройдет 7 августа.