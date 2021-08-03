Футболист "Спартака" Промес может пропустить матч Лиги чемпионов против "Бенфики" в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футболист российского "Спартака" Квинси Промес с большой вероятностью пропустит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Руй Витория.

Промес получил повреждение в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Рубина" (0:1) и был заменен на 70-й минуте встречи в Казани. 29-летний игрок пропустил игру второго тура против самарских "Крыльев Советов" (1:0).

"Промес, скорее всего, не сможет сыграть. [Павел] Маслов тоже. По поводу [Виктора] Мозеса и [Георгия] Джикии, которые получили повреждения в прошлой игре с "Крыльями Советов", - надеемся, что они смогут сыграть", - сказал Витория.

Нападающий красно-белых Эсекьель Понсе присоединился к команде в понедельник после выступления на Олимпиаде за сборную Аргентины, которая не вышла из группы турнира. "Завтра он будет в заявке, - отметил Витория. - Понимаю, что ему нужно провести какую-то работу, чтобы выйти на пик формы, впереди будут теоретические занятия. В заявке он будет, но не знаю, сыграет ли".

Матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на "Открытие-Банк-Арене" 4 августа. Начало игры - 20:00 мск. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луш". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России. После отъезда он выступал за испанскую "Севилью" (с 2018 по 2019 год) и нидерландский "Аякс" (2019-2021). После возвращения в "Спартак" зимой 2021 года он провел за красно-белых 12 матчей, забив три мяча и отдав три голевые передачи.